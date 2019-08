Polizei Hagen

POL-HA: Raub in Altenhagen

Hagen (ots)

Unbekannte Täter verübten am Samstagabend, 22:30 Uhr, einen Raub auf einen 38-jährigen Mann im Bereich Altenhagener Straße/ Fehrbelliner Straße. Die Räuber, die genaue Zahl in noch unklar, griffen das Opfer an und entwendeten eine Geldbörse mit einem dreistelligen Geldbetrag sowie einen Schlüsselbund. Das leicht verletzte Opfer musste auch hinnehmen, dass seine Brille beschädigt wurde. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise zur Straftat nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

