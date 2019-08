Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Pflegeheim

Hagen (ots)

In der Sonntagnacht um 03.45 Uhr nahmen Zeugen in einem Pflegeheim an der Diesterwegstraße verdächtige Geräusche wahr. Sie fanden einen aufgebrochenen Büroraum und sahen gleichzeitig einen Mann in Richtung der Käthe-Kollwitz-Schule flüchten. Der mutmaßliche Einbrecher trug auf der Schulter einen Tresor und konnte unerkannt flüchten. Die verständigte Polizeistreife fand jedoch den Tresor in unmittelbarer Nähe auf. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell