Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Nord/-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (23.07.2019) auf der Kreuzung Heilbronner Straße/Pragstraße das Rotlicht überwacht und in der Benzstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Heilbronner Straße stellten die Beamten zwischen 07.00 Uhr und 08.45 Uhr 23 Fahrer fest, die das Rotlicht in Richtung Feuerbach nicht beachteten. Darüber hinaus benutzten vier Autofahrer verbotswidrig ihr Mobiltelefon. In der Benzstraße kontrollierten die Beamten zwischen 07.00 Uhr und 09.00 Uhr zehn Verkehrsteilnehmer, welche die Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde um mehr als 20 km/h überschritten hatten. Sie wurden angezeigt und müssen mit Punkten in Flensburg und mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Drei Fahrer erwartet darüber hinaus ein Fahrverbot.

