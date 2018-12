POL-PDKO: Mit Rettungswagen im Einsatz kollidiert

Braubach (ots) - Am Montagabend kam es in der Ortslage Braubach zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen, der auf dem Weg zu einem Notfall unterwegs war. Eine 22-jährige war mit ihrem PKW auf der B 42 in Richtung Süden unterwegs, als sich der Krankenwagen mit Sondersignalen von hinten näherte. Als er auf den PKW der Frau aufgeschlossen hatte, verringerte diese ihr Tempo. Sodann setzte der Fahrer des Rettungswagens zum Überholen an. Gleichzeitig zog die Frau ihr Fahrzeug nach links um in Richtung Bahnunterführung abzubiegen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die junge Frau sowie die beiden Insassen des Rettungswagens wurden durch den Unfall verletzt und wurden zur ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 EUR. Die Bundesstraße musste vorübergehend voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Braubach unterstützte die Unfallaufnahme durch Ausleuchten der Unfallstelle und das Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe.

Rückfragen bitte an: PI Lahnstein, EPHK Feldges, 02621/9131-150

pilahnstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell