POL-PDKO: Scheibe an Bagger eingeworfen

Winningen (ots) - Unbekannte hatten an einem übers Wochenende in der Schulstraße in Winningen abgestellten Bagger mehrere Seitenscheiben eingeworfen. Der Schaden wird auf rund 1.000,- EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiwache in Brodenbach, Tel. 02605/9802-1510.

