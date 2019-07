Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am Montag (22.07.2019) eine 65 Jahre alte Frau an der Josefstraße überfallen und ihr dabei die Handtasche entrissen. Die Frau sonnte sich gegen 11.00 Uhr auf einer Parkbank an der Josefstraße, als sie plötzlich ein Ziehen an ihrer Handtasche, welche sie über ihre Schulter gelegt hatte, verspürte. Als sie sich umdrehte, riss ihr ein Unbekannter die Handtasche weg und rannte mit zwei weiteren Komplizen querfeldein in Richtung Lohengrinstraße und Leonorenstraße davon. Die drei Täter waren dunkel gekleidet und hatten jeweils eine Kapuze über den Kopf gezogen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell