Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Nord (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Montagmorgen (22.07.2019) in der Straße Am Kochenhof Kontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk dabei auf Geschwindigkeitsverstöße gelegt. Die Beamten stellten zwischen 07.15 Uhr und 09.00 Uhr auf Höhe der Haltestelle Killesberg in stadteinwärtiger Richtung 19 Verstöße fest. Vier Fahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Km/h um mehr als 31 Km/h und müssen nun neben einer Geldbuße auch mit Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Zudem war ein Verkehrsteilnehmer offenbar mit einem gefälschten Führerschein unterwegs. Ein Autofahrer missachtete das Rotlicht, drei weitere waren nicht angegurtet. Zwei Verkehrsteilnehmer waren ohne gültige Feinstaubplakette unterwegs.

