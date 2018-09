POL-FL: Friedrichstadt: Ermittlungen nach zwei Einbrüchen

Friedrichstadt (ots) - In der Zeit von Samstag (08.09.18), 12:00 Uhr - Sonntag, (09.09.18) 10:00 Uhr wurden in Friedrichstadt in der Tönninger Straße zwei Einbrüche verübt. In einem Fall wurde die Tür zu einer Lagerhalle aufgehebelt. Es wurde hochwertiges Maschinenzubehör, Elektrowerkzeug und Spezialwerkzeug (u. a. Magnetbohrer) im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Bei dem Versuch, die Tür zu einer an gleicher Stelle befindlichen Autowerkstatt aufzuhebeln, scheiterten die Täter.

Das Stehlgut dürfte mit einem größeren Fahrzeug (evtl. Transporter) abtransportiert worden sein. Die Anfahrt dürfte über die Straße "Treenedeich" erfolgt sein.

Die Kriminalpolizei in Husum ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 04841 - 830.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell