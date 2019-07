Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0429 --Verbotenes Rennen in Gröpelingen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Louis-Krages-Straße Zeit: 09.07.19, 23.20 Uhr

Im Bremer Stadtteil Gröpelingen lieferten sich Unbekannte am Dienstagabend offenbar ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Ein 36 Jahre alter Fußgänger konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite vor den Autos retten.

Der 36-Jährige war gegen 23.20 Uhr im Begriff die Louis-Krages-Straße in Höhe der Kap-Horn-Straße zu überqueren. Aus Richtung Innenstadt kommend fuhren zwei dunkle Wagen parallel nebeneinander, einer davon halb auf der Gegenfahrbahn. Mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen rasten sie auf ihn zu. Als einer der Beteiligten die Lichthupe betätigte, verstand der Fußgänger dieses als Signal, die Straße zu überqueren. Wider Erwarten drosselten die Fahrer das Tempo aber nicht, woraufhin sich der Bremer nur mit einem Sprung auf den Gehweg vor einem Zusammenstoß retten konnte. Die beiden Wagen brausten in Richtung Bremen-Nord davon. Der 36-Jährige wurde mit diversen Schürfwunden von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den flüchtenden Autos soll es sich eventuell um zwei dunkle BMW gehandelt haben. Hinweise zu den Fahrzeugen und den Fahrern nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 36214850 entgegen. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

