Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0428 --Schwerer Raub mit Messer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Lesum, Am Heidbergstift Zeit: 08.07.2019, 12.15 Uhr

Ein bewaffneter Täter überfiel am Montagmittag einen Supermarkt in Bremen-Lesum und flüchtete mit seiner Beute in das Wohngebiet Auf dem Halm.

Ein mit dunklem Tuch maskierter bisher unbekannter Mann betrat den Verkaufsraum des Marktes in der Straße Am Heidbergstift und begab sich zum Kassenbereich. Unter Vorhalt eines langen Küchenmessers forderte er die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend entnahm der Räuber einen Bargeldbetrag und flüchtete über die Hockenstraße in Richtung Hinterm Halm / Auf dem Halm. Dort verlor sich seine Spur.

Der Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt, ca. 185cm groß, schlank, mit Halbglatze und blondem Haarkranz beschrieben. Bekleidet war er mit blauer Jeans und einem dunkelblauen Kapuzensweatshirt, wobei ein auffällig großes Emblem im Frontbereich erkennbar war.

Da nicht auszuschließen ist, dass bisher unbekannte Zeugen den auf der Flucht befindlichen Räuber vielleicht sogar unmaskiert gesehen haben und der Polizei weitere sachdienliche Hinweise geben könnten, erbittet die Polizei Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 362 - 3888 zu melden.

