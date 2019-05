Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Schaukasten am Neuen Friedhof in Apen beschädigt

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 22.05.19 zwischen 12:00 Uhr und 13:35 Uhr, haben bislang unbekannte Täter die Glasscheibe des Schaukastens am Eingang zum Friedhof am Diedrich-Orth-Weg in Apen eingeschlagen. Möglicherweise ist der Täter/sind die Täter beobachtet worden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Friedhofs bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Apen, Tel. 04489-1439, zu melden.

