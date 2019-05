Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall mit drei Verletzten und 20.000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Hervester Straße sind am Montag um 13.55 h drei Menschen leicht verletzt worden. Zudem ist ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden. Eine 62-jährige Marlerin fuhr mit ihrem Auto auf der Willy-Brandt-Allee in Richtung Brassert und stieß an der Einmündung Bergstraße mit dem Wagen einer 40-jährigen Dorstenerin zusammen. Diese kam aus der Gegenrichtung (Hervester Straße) und wollte gerade bei grüner Ampel in die Bergstraße einbiegen. Die beiden Fahrerinnen und die 14-jährige Beifahrerin der 40-Jährigen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Hervester Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell