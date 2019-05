Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mutmaßliche Auto-Aufbrecher flüchten

Recklinghausen (ots)

An der Knippenburg haben am Montag gegen 15.30 h mehrere Männer offensichtlich versucht, ein Auto aufzubrechen. Als ein Zeuge dies bemerkte, kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer Rangelei. Möglicherweise war einer der Männer mit einer Schusswaffe bewaffnet. Verletzt wurde niemand. Die Tatverdächtigen flüchteten mit einem Auto über die B224 nach Essen. Polizeibeamte nahmen die Verfolgung auf. Die unbekannten Männer ließen den Wagen in Essen an der Vogelheimer Straße in der Nähe des Metro-Marktes stehen und flüchteten zu Fuß. Wahrscheinlich waren die Täter zu dritt und dunkel gekleidet. Einer soll eine Kappe getragen haben. Die Beamten stellten den Fluchtwagen der Tatverdächtigen sicher. Für die Suche ist auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Fahndung nach den Männern dauert an. Zeugen, die wissen, wo das Trio geblieben ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0800 2361 111 oder bei aktuellen Informationen über 110 zu melden.

