Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Freitag, gegen 21.45 Uhr, hebelten zwei unbekannte Männer auf der Gladbecker Straße die Hauseingangstür auf, um in ein Wohnhaus einzudringen. Dabei wurden sie von einem Zeugen überrascht. Die Täter waren kurz im Haus, flüchteten dann aber nach ersten Erkenntnissen, ohne etwas mitgenommen zu haben. Die beiden Täter waren etwa 1,80 groß und dunkel gekleidet. Einer trug einen Rucksack.

Dorsten:

Mindestens zwei Transporter wurden in der Nacht zu Montag auf der Lortzingsstraße aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen Scheiben ein und gelangten so an die Ladefläche und den Kofferraum. Sie nahmen Werkzeuge aus den Fahrzeugen und flüchteten mit ihrer Beute.

Gladbeck

Auf der Josefstraße brachen unbekannte Täter am Freitag, in der Zeit von 16.30 bis 18.45 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Im Haus suchten die Täter in Schränken nach Diebesgut und nahem Bargeld mit.

Herten:

In der Nacht zu Montag ist ein Einbrecher in eine Bücherhandlung an der Hermannstraße eingedrungen. Der Unbekannte hat ein Kellerfenster aufgebrochen und sich so Zutritt zu den Räumen verschafft. Im Geschäft durchwühlte er Schränke und Räume. Der Einbrecher flüchtete mit Bargeld, das er erbeutet hat.

Marl:

Aus einem Büro am Dümmerweg haben Einbrecher am Wochenende Geld gestohlen. Die Täter drangen in ein Büro ein und brachen einen Tresor auf. Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt. Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell