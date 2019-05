Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßlicher Dieb reißt Angestellte um und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Ein Mann hat am Montag gegen 07.30 h an der Marienstraße eine Angestellte eines Lebensmitteldiscounters umgerissen und ist mit gestohlenen Waren geflüchtet. Der etwa 40 bis 45 Jahre alte Mann steht im Verdacht, Kaffee eingesteckt zu haben. Dann wollte er den Laden verlassen, wurde aber von einer 34-jährigen Mitarbeiterin angesprochen. Als sie versuchte, den Mann an der Flucht zu hindern, riss er sie um und rannte zu einem Fahrrad, mit dem er dann flüchtete. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Der Mann war etwa 1,65 m bis 1,70 m groß, ungepflegt, schwarze, schulterlange Haare, trug einen roten Pullover und eine schwarze Weste. Zeugen, die wissen, wer der Mann ist, sollen sich beim Kriminalkommissariat melden, Tel: 0800 2361 111.

