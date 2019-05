Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Streit nach Ruhestörung eskaliert - fünf leicht Verletzte bei Schlägerei

Recklinghausen (ots)

Bereits in der Nacht zu Sonntag musste die Polizei zweimal zur Adalbertstraße fahren, da Personen in einem Mehrfamilienhaus nach einer Ruhestörung in Streit geraten sind. Am Abend des Sonntags eskalierte der Streit. Eine Personengruppe war zum Haus zurückgekehrt und hatte sich teilweise bewaffnet (u. a. Schlagstöcke, Teaser, Messer). Dann gingen die Kontrahenten aufeinander los. Insgesamt sollen etwa 30 Personen beteiligt gewesen sein. Fünf Männer aus Herten zwischen 19 und 37 Jahren alt wurden leicht verletzt und teilweise zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Anschließend flüchteten die Angreifer mit mehreren Autos oder zu Fuß. Polizeibeamte rückten mit mehreren Streifenwagen an und stellten die Personalien der Kontrahenten fest. Einige Personen, die versuchten hatten zu fliehen, konnten sie der Nähe antreffen und kontrollieren. Zwei Männern (22 und 49-jährige Castrop-Rauxeler) nahmen die Polizisten Schlagstöcke, ein Messer und Reizgas ab. Ob und wie die Waffen bei der Auseinandersetzung eingesetzt wurden, muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

