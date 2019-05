Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Busfahrer angegriffen

Recklinghausen (ots)

Weil er den Unbekannten nicht ohne Ticket mitfahren lassen wollte, ist am Freitag um 21.15 h ein 53-jähriger Busfahrer an der Castroper Straße angegriffen und bespuckt worden. Der Mann war in den Bus gestiegen und wollte ohne Fahrschein mitfahren. Der Busfahrer forderte ihn auf, den Bus wieder zu verlassen. Der Unbekannte bespuckte den Fahrer zuerst und gab ihm dann noch eine Kopfnuss. Der Busfahrer wurde verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verdächtige flüchtete über die Castroper Straße. Er war etwa 1,80 m groß, hatte dunkle, zerzauste Haare und wirkte verwahrlost. Er hatte eine dunkle Jacke an, trug schwarze Kopfhörer und eine Jogginghose (Camouflage). Trotz Fahndung konnte er entkommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen, Tel: 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell