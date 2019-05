Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Verdächtiger flüchtet nach Autoaufbruch

Recklinghausen (ots)

Ein Verdächtiger ist am Freitag um kurz nach 13.00 h nach einem Autoaufbruch an der Nieberdingstraße geflohen. Auf dem Parkplatz in Höhe der Speckhorner Straße war die Scheibe eines geparkten Wagen eingeschlagen worden. Ein silberfarbener Mercedes flüchtete anschließend über die Speckhorner Straße in Richtung Zeppelinstraße. In dem Auto saß ein zwischen 50 und 60 Jahre alter Mann mit normaler Statur, ca. 1,75 m groß und grauem, lichtem Haar. Der Mann soll eine rote Jacke und eine Jeans getragen haben und hatte einen Stockschirm dabei. Er war einer Zeugin aufgefallen. Aus dem aufgebrochenen Auto fehlte ein Rucksack. Weitere Zeugen sollen sich beim Regionalkommissariat melden, Tel.: 0800 2361 111.

