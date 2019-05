Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Handtaschenraub

Recklinghausen (ots)

Eine 66-jährige Seniorin wurde am Samstag gegen 17.50 h an der Jakobstraße beraubt. Zwei Unbekannte näherten sich ihr von hinten und rissen ihr die Handtasche aus der Hand. Dann rannten sie mit ihrer Beute in Richtung Innenstadt und von dort aus weiter in Richtung Schützenstraße. Die jungen Männer waren beide etwa 16 - 17 Jahre alt, normale Statur, einer war etwa 1,70 m groß, hatte dunkle, kurze Haare, einen dunklen Dreitage-Bart, trug eine schwarz-weiße Trainingshose und eine schwarze Kappe. Der andere Jugendliche war zwischen 1,60 h und 1,65 m groß, hatte kurze, blonde Haare, trugen eine graue Jacke und eine graue Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell