Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßlicher Fahrraddieb mit Haftbefehl gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei der Fahndung nach einem Fahrraddieb kontrollierten Polizisten am Sonntag um 01.10 h am Europaplatz einen 16-jährigen Tatverdächtigen. Zeugen hatten kurz vorher beobachtet, wie ein junger Mann sich am Fahrradständer an einem Fahrrad zu schaffen machte. Als die Zeugen den Tatverdächtigen ansprachen, kletterte er über den Zaun und rannte weg. Die gute Beschreibung des Tatverdächtigen führte die Beamten in der Fahndung zu dem 16-Jährigen aus Oer-Erkenschwick. Wie sich herausstellte, wurde der junge Mann mit Haftbefehl gesucht. Er musste mit zur Wache. Dort versuchte er noch, sich gegen die Maßnahmen zur Wehr zu setzen und leistete Widerstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell