Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ausgegrabene Bäume waren vertrocknet Nachtrag zu "Vier Bäume am Weserradweg ausgegraben"

Höxter (ots)

Der Zeugenaufruf zu den vier ausgegrabenen Bäumen am Weserradweg in Höhe Gut Nachtigall bei Höxter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4246077) brachte eine schnelle und überraschende Aufklärung: Die Generalverwaltung Corvey, auf deren Grundstück die Bäume im vergangenen Jahr angepflanzt wurden, meldete sich bei der Polizei Höxter und gab an, die betreffenden Bäume selbst entfernt und entsorgt zu haben, da sie vertrocknet waren. Somit liegt kein Diebstahl vor. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell