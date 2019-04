Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Papiermülltonne in Brakel angezündet

Brakel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag, 13. April, eine Papiermülltonne in Brakel angezündet. Das Feuer an einem Mehrfamilienhaus in der Königsstraße in Brakel war um 2:30 Uhr bemerkt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Die Papiermülltonne verbrannt vollständig, der Sachschaden wird mit 100 Euro angegeben. Die Polizei in Höxter hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05271/962-0. /nig

