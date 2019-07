Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag (22.07.2019) offenbar versucht, mehrere Eingangstüren an Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. Die Täter versuchten zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr, die Eingangstüren an gleich fünf Mehrfamilienhäusern an der Yitzhak-Rabin-Straße aufzubrechen, scheiterten jedoch. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell