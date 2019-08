Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher hebeln Hauseingangstür auf

Hagen (ots)

Am Samstag bemerkte ein 40-jähriger Zeuge um 08.00 Uhr, dass die Eingangstür einer Doppelhaushälfte in der Waldstraße aufgehebelt war. Tags zuvor war die Tür gegen 17.00 Uhr noch unversehrt. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hebelten bislang unbekannte Einbrecher die Eingangstür auf. Sie verschafften sich auf diesem Wege Zugang in das Gebäude und durchsuchten alle Räume. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was die Einbrecher mitgehen ließen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

