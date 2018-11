POL-BOR: Ahaus - Trickdieb unterwegs

Ahaus (ots) - Am Montagmorgen sprach ein Trickdieb gegen 09.30 Uhr an einem Parkautomaten an der Ecke Schloßstraße/Wallstraße einen 69-jährigen Mann an und bat diesen darum, Geld zu wechseln.

Der hilfsbereite Südlohner hielt seine geöffnete Geldbörse vor sich, und ließ den Mann in das Kleingeldfach greifen.

Wenig später stellte er fest, dass der Trickdieb "lange Finger" gemacht und Geldscheine aus dem Portemonnaie entwendet hatte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, 3-Tage-Bart, dunkelgrau gekleidet.

Die Polizei warnt erneut vor den äußerst geschickten Dieben. Bewahren sie ihre Wertsachen immer sicher auf und gewähren sie fremden Personen keinen Zugriff auf ihr Portemonnaie.

Weitere Hinweise finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/taschendiebstahl/

