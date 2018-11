POL-BOR: Rhede - Radfahrer leicht verletzt nach Zusammenstoß mit Pkw

Rhede (ots) - Am Montagmorgen gegen 06.40 Uhr stieß ein Pkw mit einem Fahrradfahrer in Rhede zusammen. Der 62-jährige Autofahrer (Rhede) befuhr den Kreisverkehr von der Bahnhofstraße aus kommend in Richtung Krechtinger Straße. Im Kreisverkehr kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Radfahrer (Rhede). Dieser befuhr den Kreisverkehr von der Rudolf-Diesel-Straße aus kommend in Richtung Industriestraße. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

