POL-BOR: Gescher - Unfallflucht auf der Pappelallee/Polizei sucht Opel Corsa

Gescher (ots) - Bereits in der letzten Woche kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Opel Astra auf der Pappelallee beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hatte sich anschließend nicht um eine Unfallaufnahme gekümmert, sondern war von der Unfallstelle geflohen. Der verursachte Schaden liegt bei 3.500 Euro.

Ereignet hatte sich der Unfall zwischen Donnerstag, 18.45 Uhr und Freitag, 06.50 Uhr. Der graue Astra stand in dieser Zeitspanne in Höhe der Hausnummer 13.

Interessantes Detail: Der Unfallfahrer hatte bei dem Zusammenstoß seinen rechten Außenspiegel eingebüßt. Dieser blieb am Unfallort liegen. Polizisten stellten den Spiegel im Rahmen der Unfallaufnahme sicher. Dieser stammt nachweislich von einem Opel Corsa, die Farbe des Autos ist vermutlich Weiß. Der Corsa müsste zudem an der rechten Fahrzeugseite in einer Höhe von etwa 60 cm beschädigt sein.

Hinweise auf das Fahrzeug oder den flüchtigen Unfallfahrer nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus unter der Rufnummer 02561 9260 entgegen.

