Polizei Hagen

POL-HA: Handtasche aus Pkw geklaut

Hagen (ots)

Am Sonntag, 21. Juli, schlugen unbekannte Täter zwischen 14:45 Uhr und 15:50 Uhr in der Buschmühlenstraße die Scheibe eines geparkten BMWs ein. Eine 50-jährige Frau aus Hagen hatte in ihrem Fahrzeug die Handtasche auf der Rückbank liegen gelassen. Die Täter klauten diese und flüchteten unerkannt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 zu melden.

