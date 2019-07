Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Mann zieht Frau an den Haaren und versetzt ihr einen Stoß

Hagen (ots)

Am Sonntag befand sich eine 30-jährige Frau gegen 19.28 Uhr auf dem Berliner Platz. Als sie an einer Personengruppe vorbeiging, zog ihr ein unbekannter Mann plötzlich an den Haaren. Dann versetzte der Unbekannte der 30-Jährigen einen kurzen Stoß in die Seite. Anschließend flüchtete er in Richtung Altenhagener Brücke. Die 30-Jährige kann den Mann wie folgt beschreiben: Der Tatverdächtige ist ca. 25 bis 32 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hat schwarze Haare, die an den Seiten kurz und oben lang geschnitten sind. Der Mann war zur Tatzeit mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

