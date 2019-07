Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl in Altenhagen

Hagen (ots)

Am Samstagmittag (20.07.2019) wurde gegen 13.30 Uhr eine ältere Dame in Altenhagen Opfer zweier Trickbetrüger. Nachdem sich die beiden Männer unter dem Vorwand den Fernsehanschluss überprüfen zu wollen Zugang zur Wohnung in der Röntgenstrasse verschafft hatten, durchsuchte ein Täter die Wohnung, während der zweite Betrüger die Wohnungsinhaberin in einem Gespräch ablenkte. Erst nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten wurde der Verlust einer größeren Bargeldsumme festgestellt. Laut Täterbeschreibung war der erste Täter circa 190 cm groß, hatte eine schlanke Statur und trug ein hellblaues Hemd. Der zweite Mann war circa 175 bis 180 cm groß, hatte eine stabile Figur, ein volles Gesicht,kurze dunkle Haare, einen Kinnbart, südländisches Erscheinungsbild und trug ein rotes Hemd. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02331 986-2066.

