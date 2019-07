Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Motorroller-Fahrer auf dem Bergischen Ring

Hagen (ots)

Am 19. Juli gegen 3:40 Uhr fiel der Polizei Hagen ein 18-jähriger Motorroller-Fahrer auf, der auf dem Bergischen Ring in Fahrtrichtung Graf-von-Galen-Ring unterwegs war. Als der Mann den Streifenwagen sah, wendete er abrupt und wollte sich einer allgemeinen Verkehrskontrolle entziehen. Der Streifenwagen fuhr dem Hagener hinterher und forderte ihn mehrfach zum Anhalten auf. Er ignorierte die Beamten und setzte seine Fahrt fort. Ein weiterer Streifenwagen kam hinzu und gab dem Fahrer deutliche Anweisungen, auf die der Mann zunächst ebenfalls nicht reagierte. In der Christian-Rohlfs-Straße stoppte er schließlich, fiel jedoch beim Absteigen von seinem Roller und kippte mit diesem um. Eine freiwillig durchgeführte Alkoholkontrolle ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Zudem war der 18-Jährige ohne gültigen Führerschein und mit ungültigem Kennzeichen unterwegs. Unter der Sitzbank des Rollers fand die Polizei zudem Betäubungsmittel, ein durchgeführter Drogentest fiel aber negativ aus. Da die Eigentumsverhältnisse des Rollers nicht abschließend geklärt werden konnten, wurde dieser sichergestellt. Den Hagener erwarten mehrere Anzeigen.

