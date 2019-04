Polizei Hamburg

POL-HH: 190418-5. Zeugenaufruf nach versuchtem Totschlag in Hamburg-Harburg

Tatzeit: 17.04.2019, 20:48 Uhr Tatort: Hamburg-Harburg, Hannoversche Straße/ZOB

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, nachdem gestern Abend ein 46-Jähriger mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt wurde. Die weiteren Ermittlungen führt die Mordkommission (LKA 41).

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gestern Abend am ZOB in Hamburg-Harburg in einer Gruppe von mehreren Personen zu einem Streit. Aus einer weiteren Gruppe heraus, die vor Ort zusammensaß, sprach der spätere Geschädigte die streitenden Personen an. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung fügte der bislang unbekannte Täter dem 46-Jährigen mit einem Messer schwere Verletzungen zu. Der Täter und zwei weitere Personen flüchteten anschließend in Richtung der S-Bahnstation Harburg.

Eine Sofortfahndung mit 14 Funkstreifenwagen der Polizei Hamburg führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Dieser wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich - "südosteuropäisches" Erscheinungsbild - ca. 18 Jahre alt - 180-185cm groß - schwarze Haare - bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer Jeanshose - trug ein camouflage-farbenes Basecap

Der Geschädigte wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert und musste notoperiert werden. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.

