POL-HS: Briefmarken mit Trick erbeutet

Übach-Palenberg (ots)

Zwei unbekannte Männer betraten am Freitag, 28. Juni, ein Geschäft an der Boschstraße. Einer der männlichen Personen stellte sich an den Zugang, der andere an die Auslage. Der zweite Mann sprach anschließend die Kassiererin an und lenkte sie ab, indem er sich ausgiebig beraten ließ. Da er der deutschen und englischen Sprache offenbar nur bedingt mächtig war, dauerte die Beratung einige Zeit. Der andere Mann ging währenddessen im Ladenlokal umher. Als die Verkäuferin ihn daraufhin ansprach, reagierte er unfreundlich. Auch er sprach gebrochen Deutsch und Englisch. Daraufhin verwies die Frau beide Männer aus dem Ladenlokal. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass diverse Briefmarken entwendet worden waren. Der eine Täter war zirka 25 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hatte eine sportliche Statur, dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Seine Fingernägel waren auffällig abgekaut und schmutzig. Der andere Mann war etwa 45 bis 50 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß und von breiter Statur. Er trug einen Dreitagebart und hatte eine Halbglatze. Sein restliches Haar hatte er mit Gel nach hinten gelegt. Auch er trug dunkle Kleidung. Auffällig war seine offensichtliche Nervosität. Wer hat die Männer gesehen oder ihre Flucht beobachtet? Haben sie auch in einem anderen Geschäft mittels Ablenkung versucht, etwas zu entwenden? Hinweise zu dem Trickdiebstahl werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0.

