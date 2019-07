Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Gartenlauben in Boele aufgebrochen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 18.07.2019, riefen Kleingartenbesitzer nachmittags die Polizei. Offenbar hatten sich unbekannte in der vergangenen Nacht Zutritt zu ihren Lauben in der Turmstraße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Einbrecher in fünf Objekte ein. Dazu knackten sie Schließzylinder, drückten Zäune herunter und brachen Vorhängeschlösser ab. Die Täter konnten mit ihrer Beute fliehen. Diese war so groß, dass sie sie vermutlich in ein Fahrzeug laden mussten. Unter anderem handelte es sich um einen Rasenmäher, ein Stromaggregat, einen Rasentrimmer, eine elektrische Heckenschere, eine Bohrmaschine und diverses Werkzeug. Sogar einen Grill und ein Kaffeeservice ließen die Einbrecher mitgehen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Hinweisen. Wer hat in der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagnachmittag verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich den Boeler Friedhofes gesehen? Melden Sie sich bei den Ermittlern unter 02331 986 2066.

