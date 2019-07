Polizei Hagen

POL-HA: Fünfzehn Fahrzeuge in der Arndtstrasse beschädigt

Hagen (ots)

In der Zeit von Freitag (19.07.2019), 21.00 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, wurden in der Arndtstrasse in Hagen insgesamt fünfzehn geparkte Fahrzeuge beschädigt. Ein oder mehrere Unbekannte haben vermutlich mittels eines metallischen Gegenstandes die jeweilige zum Gehweg zeigende Fahrzeugseite auf der gesamten Länge zerkratzt und sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschade von über 15.000 Euro. Die Hagener Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331 986-2066.

