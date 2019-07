Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Gaststätte in der Langestraße

Hagen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte gegen 3 Uhr in eine Gaststätte in der Langestraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, schoben vermutlich zwei Männer ein Rollo hoch und schlugen eine Fensterscheibe ein. Anschließend brachen sie drei Spielautomaten auf und entwendeten eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Ein Zeuge sah, wie sich zwei Männer von der Tatörtlichkeit entfernten. Weitere Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 zu melden.

