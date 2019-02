Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung am Hilda Gymnasium - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am vergangenen Wochenende verwüsteten bislang unbekannte Täter die Sporthalle des Hilda Gymnasiums in Koblenz. Ein Feuerlöscher wurde in der Sporthalle geleert und der Boden wurde verunreinigt. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall und nimmt Hinweise unter Telefon 0261/103-0 entgegen. Es wurde ein Verfahren wegen Missbrauch von Nothilfemitteln eingeleitet.

