Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Rinteln (ots)

Am Donnerstag, 14.3., wurden von mindestens drei Rintelnern Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet. Die Anrufer gaben sich dabei nicht nur als Polizisten aus, sie versuchten auch Hinweise auf größere Bargeldmengen zu erlangen. Die Angerufenen reagierten in der Regel gut und erkannten den Versuch, an ihr Geld zu gelangen. In einem Fall forderten die Täter den 85-jährigen Rintelner dazu auf, 30.000 Euro von der Bank abzuheben. Der Mann schöpfte jedoch auch Verdacht und informierte die richtige Polizei. Es wird nocheinmal darauf hingewiesen, dass insbesondere ältere Menschen immer wieder Opfer von solchen Trickbetrügern werden und sie daher besonders vorsichtig bei Geldtransaktionen sein sollten. Besonders bei Anfragen von angeblichen Polizisten nach Bargeldvermögen oder sonstigen Sachwerten sollte man besonders aufmerksam sein.

