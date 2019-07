Polizei Hagen

POL-HA: Trunkenheitsfahrt am Bahnhof

Hagen (ots)

Am Samstag, 20.07.2019, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung gegen 05:20 Uhr, wie ein Ford vom Fahrbahnrand anfuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle. Als der Autofahrer die Polizisten sah, lenkte er rasch an den Fahrbahnrand. Bei der Kontrolle behauptete er zunächst, dass er nicht gefahren sei. Der 32-Jährige hatte keinen Führerschein und war wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bereits öfter in Erscheinung getreten. Die Polizisten nahmen während der Kontrolle starken Alkoholgeruch wahr. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten einen Anhörungsbogen wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes. Bei der abgebildeten Person handelte es sich mutmaßlich um den 32-Jährigen. Die Beamten ließen dem Mann zwei Blutproben entnehmen. Ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana beschlagnahmten sie und legten mehrere Anzeigen gegen den Hagener vor.

