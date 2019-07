Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 59-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

57299 Burbach-Würgendorf, Einmündungsbereich L531 / L730 (ots)

Am Samstagnachmittag, 20.07.2019 gegen 14:00 Uhr, befährt eine 28-jährige PKW-Fahrerin die Landstraße L 531 von der B 54 kommend in Richtung Würgendorf. Aufgrund der Vollsperrung auf der BAB A 45 zwischen den Anschlussstellen Haiger/Burbach und Wilnsdorf staut sich der Verkehr in diesem Bereich und die PKW-Fahrerin beabsichtigt an der Einmündung zur Landstraße L 730 (Hickengrund) zu wenden. Hierbei übersieht sie, dass sie durch einen 59-jährigen Kradfahrer überholt wird. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und der Kradfahrer wird schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

