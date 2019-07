Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190719-675: Sprayer festgenommen

Gummersbach (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete am Donnerstagnachmittag (18.Juli) um 17:45 Uhr eine männliche Person, die mit Lackfarbe die Bruchsteinmauer einer Kirche in der Friedrichstaler Straße besprühte. Der Sprayer setzte unmittelbar zur Flucht an, ließ dabei seine Sprühdose sowie sein Fahrrad zurück. Im Rahmen der Fahndung konnte er kurze Zeit später festgenommen werden. Es handelt sich um einen 24-jährigen Reichshofer. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren

