Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190719-673: Einbrecher blieben ohne Beute

Reichshof (ots)

Einbrecher haben in Reichshof-Sterzenbach ein Fenster zu einem Büro in der Straße "Auf der Ente" aufgehebelt. Auf diesem Weg gelangten sie Täter ins Büro, welches sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Eindringlinge keine Beute machen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell