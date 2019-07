Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180719-672: Unfallflucht aufgeklärt

Waldbröl (ots)

Gleich mehrere Hinweisgeber brachten die Polizei auf die richtige Spur. Nachdem die Polizei am Dienstag (16.Juli) um Hinweise bezüglich einer Unfallflucht in der Vennstraße in Waldbröl gebeten hatten (siehe Pressemeldung POL-GM: 160719-659: Hinweise nach Unfallflucht), meldeten sich gleich mehrere Personen, die Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug machen konnten. So kamen die Ermittler auf die Spur eines 32-jährigen Reichshofers. Der Unfall hatte sich am 14. Juli ereignet, den gesuchten BMW hatte er zwei Tage später abgemeldet. Wie sich herausstellte, ist er zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Nun blickt er einem Strafverfahren entgegen.

