Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180719-669: Ladendiebstahl war keine gute Idee

Bergneustadt (ots)

Zwei Schaumbäder sind der Grund, warum ein 28-jähriger Gummersbacher nun einem Strafverfahren entgegen blickt. In einem Supermarkt in der Stadionstraße hatte sich der 28-Jährige die beiden Schaumbäder in die Seitentasche seines Rucksacks gesteckt. Nachdem er den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen, sprach ihn ein Ladendetektiv an. Nun erwartet den 28-Jährigen eine Anzeige wegen Ladendiebstahls im Wert von 5,98 Euro.

