Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180719-668: Kind nach Unfall schwerverletzt

Hückeswagen (ots)

Ein 6-jähriger Junge hat sich bei einem Fahrradunfall am Mittwochnachmittag (17.Juli) schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Hückeswagener fuhr zusammen mit ein paar anderen Jungen mit ihren Fahrrädern auf dem Graf-Arnold-Platz aus Richtung Huckingerstraße kommend in Richtung Gutenbergstraße. Während die anderen geradeaus weiterfuhren, bog der 6-Jährge nach rechts auf das Verbindungsstück ab. Dort kollidierte er mit dem Pkw eines 69-jährigen Hückeswageners, der in Richtung Huckingerstraße fuhr. Der 6-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall schwer; ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

