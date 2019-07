Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170719-667: Kindergärten im Visier

Wipperfürth (ots)

Einbrecher hatten mehrere Kindergärten in Wipperfürth und Lindlar im Visier. Der Tatzeitraum ist in allen drei Fällen gleich, demnach müssen die Einbrüche im Zeitraum zwischen Dienstag 16 Uhr und Mittwoch (17.Juli) 6:45 Uhr erfolgt sein.

In der Dohrgauler Straße in Wipperfürth verschafften sich die Täter durch ein eingeschlagenes Fenster Zugang zu der Kindertagesstätte. Hier hatten sie es auf das Büro abgesehen, wo sie Schränke und Schubladen durchwühlten. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie einen Laptop. Ob in dem Kindergarten in der Westfalenstraße in Wipperfürth etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hier schlugen die Täter an der Gebäuderückseite das Fenster zum Büro ein und gelangten so ins Objekt. Sie suchten im Büro nach möglichem Diebesgut. Da die Bürotür abgeschlossen war, gelangten sie nicht in den restlichen Teil der Einrichtung. In Lindlar hatten es die Täter auf einen Kindergarten in der Eibachstraße abgesehen. Auch hier gelangten die Täter über ein eingeschlagenes Fenster an der Gebäuderückseite in die Kindertagesstätte. Das Ziel der Einbrecher war auch hier das Büro, wo die Schränke teilweise gewaltsam aufgebrochen, ausgeräumt und durchwühlt wurden. Hier erbeuteten die Täter Bargeld.

Hinweise zu den drei Einbrüchen sowie verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang melden Sie bitte dem Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

