Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Räumlichkeiten des Stift heimgesucht - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In die Werkstatthallen der Schlosserei des Stift Sunnisheim in der Stiftstraße brachen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen bislang unbekannte Täter ein. Über eine aufgehebelte Notausgangstüre gelangten die Einbrecher ins Innere und wuchteten u.a. im Büro den Materialschrank für Elektrozubehör auf. Bisherigen Angaben zufolge wurden zwei Laptops gestohlen. Mit einer ebenfalls aus der Werkstatthalle genommenen Flex machten sie sich an einem Spind des Umkleideraums wie auch an einem Wandtresor zu schaffen. Beide Versuche, die Behältnisse zu öffnen, schlugen jedoch fehl.

Die Polizei geht davon aus, dass an dem Einbruch evtl. mehrere Personen beteiligt waren und auch Kenntnis von den Räumlichkeiten hatten.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern noch an.

Zeugen, die über das Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

