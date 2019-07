Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Polizei stoppt unter Drogen stehenden 40-Jahrigen auf nicht versichertem E-Scooter

Bonn (ots)

Ein 40-jähriger Bonner geriet am Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr (16.07.2019) ins Visier von Polizeibeamten der Wache Duisdorf. Der Mann war auf der Straße Am Burgweiher auf einem E-Scooter unterwegs. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug ohne die vorgeschriebene Versicherungsplakette geführt wurde. Der Mann gab sich unwissend und gab an, dass er nicht gewusst habe, dass er den Roller hätte versichern müssen. Außerdem war das Fahrzeug nicht für die Inbetriebnahme in öffentlichen Straßenverkehr zugelassen da ihm unter anderem die gesetzlich vorgeschriebene zweite Bremse fehlte.

Doch damit nicht genug: Im Laufe der Überprüfung ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die Polizisten zudem Betäubungsmittel und ein verbotenes Messer.

Der Mann wurde zunächst auf die Wache in Duisdorf gebracht. Anschließend entnahm ihm ein Arzt in einen Krankenhaus eine Bluprobe. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss, wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Der E-Sooter wurde sichergestellt.

Die Polizei Bonn weist ausdrücklich darauf hin:

- E-Scooter sind keine Spielzeugroller, sondern

versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge.

- Der Fahrzeugführer muss mindestens 14 Jahre alt sein. - Bei vorhandenen Radwegen, Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen mit Benutzungspflicht sind diese zu benutzen. Ansonsten ist auf der Fahrbahn/Straße zu fahren. Die Nutzung von Gehwegen ist unzulässig.

-Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer.

- Die Höchstgeschwindigkeit für zugelassene E-Scooter beträgt

20km/h.

- Dringende Empfehlung der Polizei: Tragen Sie einen Helm, um Kopfverletzungen zu vermeiden.

