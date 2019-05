Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebstahl

Anhänger mit blauer Plane entwendet

Bedburg-Hau - Louisendorf (ots)

In der Zeit zwischen Samstag und Dienstag (30. April 2019) entwendeten unbekannte Täter an der Uedemer Straße einen nicht zugelassenen verzinkten Anhänger mit blauer Plane. Der Anhänger war auf einem eingezäunten Grundstück abgestellt. Die Täter hatten ein Vorhängeschloss am Zaun aufgebrochen.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

