Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in eine Tankstelle in Rodenkirchen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine Tankstelle in der Lange Straße in Rodenkirchen wurde am Dienstag, 05. März 2019, gegen 01:30 Uhr, von Einbrechern angegangen.

Zeugen konnten beobachten, wie vier maskierte Täter gewaltsam die Eingangstür zum Tankshop öffneten und so ins Gebäude gelangen konnten. Dort hielten sie sich nur einen kurzen Augenblick auf und verließen die Tankstelle im Anschluss mit einem großen Sack, in dem sich ihr Diebesgut befand. Nach bisherigem Ermittlungsstand konnten die Täter Zigaretten erbeuten. Zum entstandenen Schaden wurden noch keine Angaben gemacht.

Sie begaben sich dann zu einem in der Nähe geparkten, dunklen Pkw, der für die weitere Flucht genutzt wurde.

Die vier Männer waren ungefähr 180 cm groß und dunkel gekleidet.

Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

